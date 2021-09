Vreme: Danes in v petek sončno

Ljubljana, 9. septembra - Danes bo sončno, popoldne bo na jugu več koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo pretežno jasno, ponekod bo zjutraj kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju do 13, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo pretežno jasno. V nedeljo bo večinoma sončno, popoldne bodo zlasti na severu možne manjše krajevne padavine.

Vremenska slika: Nad vzhodno in delom srednje Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah z vetrom vzhodnih smeri nad naše kraje priteka suh in razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v petek bo pretežno jasno.

Biovreme: Danes in v petek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in spodbuden.