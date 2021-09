Azijske borze v rdečem

Tokio, 9. septembra - Azijske borze so se danes obarvale v rdeče in tako znova sledile trendom, ki so jih dan prej zastavili vlagatelji na ameriškem borznem parketu. Na trgovanje sicer vpliva zaskrbljenost zaradi upočasnjevanja okrevanja svetovnega gospodarstva, pa tudi zaradi morebitne zaostritve denarne politike v nekaterih državah.