V Galeriji Velenje odprtje pregledne razstave Zvonka Čoha

Velenje, 9. septembra - V Galeriji Velenje bodo drevi ob 32. Pikinem festivalu odprli pregledno razstavo del Zvonka Čoha, ki deluje na področju ilustracij in stripa, umetniškega animiranega filma, vizualnih komunikacij, televizijskih spotov in reklam. V njegovih delih prevladujejo humor, groteska, barvitost in neizmerna iskrivost. Razstava je na ogled do 2. oktobra.