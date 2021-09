Pričakovani polfinale na OP ZDA: Đoković - Zverev

New York, 9. septembra - Na odprtem prvenstvu ZDA v tenisu so znani vsi polfinalisti. Prvi nosilec zadnjega turnirja za grand slam v sezoni Srb Novak Đoković je pričakovano v četrtfinalu premagal italijanskega izzivalca Mattea Berrettinija, šestega nosilca, s 3:1 v nizih. Đoković se bo za vstopnico v finale US Opna pomeril z Nemcem Alexandrom Zverevom.