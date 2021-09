V ZDA pandemija covida-19 ponovno na ravni marčevske

Washington, 9. septembra - V ZDA se ponovno krepi pandemija covida-19 zaradi bolj nalezljive različice delta in je na ravni iz marca letos, ko so šele začeli cepiti prebivalstvo proti covidu-19. Še vedno ni tako hudo kot decembra lani, ko je umiralo po 3400 ljudi na dan, vendar je položaj veliko slabši, kot so pričakovali konec junija.