V ameriškem Richmondu odstranili sporni kip generala nekdanje konfederacije Leeja

Richmond, 9. septembra - V prestolnici ameriške zvezne države Virginije Richmond so v sredo iz parka v središču mesta odstranili in razkosali velik spomenik generala nekdanje separatistične konfederacije ameriških držav Roberta E. Leeja. Richmond je bil v času državljanske vojne med letoma 1861 in 1865 prestolnica konfederacije, Lee pa njen najpomembnejši general.