Newyorške borze končale v rdečem

New York, 8. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Vlagatelji so negotovi zaradi vpliva novega vala epidemije na gospodarstvo, saj je več podjetij poročalo o težavah pri dobavi. Zaskrbljenost povzročajo tudi podatki, da se je gospodarska rast v zadnjih dveh mesecih rahlo znižala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.