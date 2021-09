New York, 8. septembra - V New Yorku so že znani trije polfinalisti zadnjega turnirja za grand slam v sezoni. Kanadčanu Felixu Auger-Aliassimeju in Rusu Danilu Medvedjevu se je pridružil še četrti nosilec Nemec Alexander Zverev, ki je v treh nizih, s 7:6 (6), 6:3, 6:4 premagal Britanca Lloyda Norrisa.