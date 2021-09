Na okrogli mizi Vilenice o pomenu angažiranosti literatov v družbi

Ljubljana, 9. septembra - V sklopu 36. festivala Vilenica je v sredo zvečer potekala okrogla miza prek spleta Virus svobode: o pravicah, svoboščinah in dolžnostih v času "nove normalnosti", na kateri so Milan Dekleva, Kristina Hočevar, Jani Oswald in Zoltan Danyi spregovorili o vlogi literata v družbi. Strinjali so se, da njegov angažma ni v direktni kritiki in dejanjih.