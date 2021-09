Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. 9.)

Ljubljana, 8. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da so v torek v Sloveniji potrdili 1093 okužb s koronavirusom, kar je največ v četrtem valu epidemije. Poročale so še, da vlada ne podpira predloga Levice, da bi odpravili spremembe v zakonu o tujcih, ter da je Slovenija izdala za 250 milijonov dodatnih obveznic z desetletno zapadlostjo.