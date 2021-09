Bach: Vsi afganistanski olimpijci so v tujini

Lozana, 8. septembra - Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach je na današnji novinarski konferenci v Lozani povedal, da Mok "skrbno spremlja dogajanje v Afganistanu, kjer so oblast prevzeli talibani", ter dodal, da so vsi afganistanski udeleženci olimpijskih in paraolimpijskih iger v Tokiu v tujini kot tudi dva možna udeleženca zimskih OI v Pekingu.