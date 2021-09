Finance o vračanju denarne pomoči (9. 9.)

Ljubljana, 8. septembra - Rok Pikon v komentarju Zapreti ali vračati pomoč in drugi problemi zastonj denarja piše o negotovosti državnih podjetij, ki tehtajo, ali v naslednjem valu epidemije zaustaviti delovanje. A če so v podjetju izračunali, da bo vračilo državne pomoči večje od dobička, ki ga bodo ustvarili do konca leta, jih je težko obsojati, piše avtor.