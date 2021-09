Britanska najstnica izločila olimpijsko prvakinjo iz Tokia

New York, 8. septembra - Komaj 18-letna Britanka Emma Raducanu se je prebila v polfinale letošnjega zadnjega turnirja za grand slam v New Yorku. V Torontu rojena Britanka je v današnjem četrtfinalnem obračunu na kolena položila letošnjo olimpijsko prvakinjo iz Tokia, po uri in 25 minutah je Švicarko Belindo Bencic premagala s 6:3 in 6:4.