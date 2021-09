Vlaganje interpelacij za Janšo tragikomično

Idrija, 8. septembra - Premier Janez Janša je danes komentiral vlaganje interpelacij. Kot nekoliko tragikomično in kot nagajanje je ocenil, da se interpelacije vlagajo zadnje mesece mandata vlade in ocenil, da zanje ni tehtnih razlogov. Vprašal se je, kako bi se opozicija soočila z epidemijo, če je največ, o čemer se lahko dogovorijo, to, kako bodo vložili interpelacijo.