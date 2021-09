Slovenija - Hrvaška tudi v odbojki?

Ostrava, 8. septembra - Če bo vse po napovedih, bodo slovenski odbojkarji tekmo osmine finala igrali v ponedeljek, in sicer v Ostravi proti Hrvaški. Hrvati so si tretje mesto v skupini D in napredovanje zagotovili z današnjo zmago proti Slovaški s 3:1, zadnjega potnika v osmino finala iz skupine D pa bodo dale četrtkove tekme.