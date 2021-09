Blinken: Talibani si bodo morali legitimnost prislužiti

Berlin, 8. septembra - Talibani si bodo morali legitimnost in priznanje mednarodne skupnosti prislužiti, je danes po video konferenci z zunanjimi ministri Nata, ki so razpravljali o razmerah v Afganistanu in pristopu do talibanske vlade, opozoril ameriški državni sekretar Antony Blinken. Poudaril je, da bodo talibansko vlado "sodili po njenih dejanjih".