Sindikat pozval k brezplačnim testom za zaposlene v gostinstvu in turizmu

Ljubljana, 8. septembra - V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije so danes vlado pozvali, naj v panogi gostinstvo in turizem še naprej zagotavlja brezplačno testiranje na virus covida-19. Gre za eno najbolj ogroženih dejavnosti v tej epidemiji, v kateri trenutno uradno primanjkuje prek 6000 delavcev, so opozorili.