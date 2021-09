Černač: Vlada bo še naprej zagotavljala sredstva za kakovostne občinske in regionalne projekte

Idrija, 8. septembra - Minister za razvoj Zvone Černač se je v okviru obiska vlade v regiji danes med drugim mudil v občinah Brda in Vipava. Dejal je, da bo vlada še naprej zagotavljala evropska in državna sredstva za kakovostne občinske in regionalne projekte in dodal, da so v zadnjem letu sprostili več kot 1,2 milijarde evrov evropskih sredstev za konkretne projekte.