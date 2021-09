Frankfurtski muzej Städel bogatejši za Baselitzova dela

Frankfurt, 9. septembra - Muzej Städel v Frankfurtu je, zahvaljujoč zasebni donaciji, bogatejši za enajst osrednjih del nemškega umetnika Georga Baselitza. Dela - risbe in grafike ter sliko z naslovom Pes in zajec navzdol iz leta 1967-, so predstavili na razstavi z naslovom Kreature - Georg Baselitz in 60. leta, piše nemška tiskovna agencija dpa.