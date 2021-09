Opozicijski predlog za abolicijo kazni za kršenje vladnih odlokov neuspešen že na odboru DZ

Ljubljana, 8. septembra - Odbor za pravosodje je zavrnil predlog za abolicijo in amnestijo vseh glob na podlagi neustavnega zakona o nalezljivih boleznih in odlokov za omejevanje gibanja in zbiranja. Ob tem je vrhovna državna tožilka Mirjam Kline opozorila, da se bo enak problem, kot je z globami po razveljavljenih odlokih, pojavil tudi pri sankcioniranju po PCT odloku.