Arhitektura gradi skupnost tema letošnjega festivala Odprte hiše Slovenije

Ljubljana, 9. septembra - Največji slovenski arhitekturni festival kakovostnih ureditev, nepremičnin in arhitekture, Odprte hiše Slovenije, se bo letos odvijal med 17. in 19. septembrom po vsej državi. Kot so sporočili z Zavoda za prostorsko inovativnost, bo tema letošnjega festivala, dvanajstega po vrsti, Arhitektura gradi skupnost.