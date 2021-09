Harej s cerkljanskimi kmeti in lovci o škodi zaradi divjadi

Cerkno, 8. septembra - Cerkljanskimi kmeti in lovci so danes državnega sekretarja na kmetijskem ministrstvu Antona Hareja seznanili s tem, da v zadnjem obdobju beležijo vse večji obseg škode, ki jo povzroča divjad, posebej divji prašiči in jelenjad. Harej je poudaril, da morajo škodo, ki jo povzroča divjad, prijavljati.