Odbor za kulturo znova dal zeleno luč noveli zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah

Ljubljana, 8. septembra - Odbor DZ za kulturo je na današnji izredni seji po izglasovanem vetu znova odločal o noveli zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah in jo z večino glasov poslancev tudi podprl. Opozicijski poslanci in državni svetniki pa so še vedno prepričani, da je novela škodljiva in nedodelana, saj diskriminira domačo avdiovizualno produkcijo.