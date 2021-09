V Slovenski kinoteki podelili Štigličeve nagrade

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 8. septembra - Društvo slovenskih režiserjev je nocoj v Slovenski kinoteki sedmič podelilo stanovske nagrade na področju filmske in televizijske režije. Nagrado Franceta Štiglica za življenjsko delo je prejel režiser in scenarist Mako Sajko. Podelili so tudi pet enakovrednih nagrad Štigličev pogled za izjemno režijo.