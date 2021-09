Na zastavi slavnih tudi podpis Frančka Gorazda Tirška

Ljubljana, 8. septembra - V Ljubljani so danes pripravili slovesni sprejem za slovenske paralimpijce in njihove spremljevalne ekipe, ki so uspešno nastopili na paraolimpijskih igrah. Nosilec dveh kolajn iz Tokia Franček Gorazd Tiršek se je ob tem podpisal na zastavo slavnih slovenskega predsednika Boruta Pahorja.