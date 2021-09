Agencija za zavarovalni nadzor ne bo več omejevala izplačila dividend

Ljubljana, 8. septembra - Agencija za zavarovalni nadzor ne bo podaljšala makrobonitetnega ukrepa, izdanega marca, s katerim je do konca septembra zavarovalnicam, pozavarovalnicam in pokojninskim družbam priporočila začasno zadržanje izplačila dividend. Od vseh pa pričakuje, da bodo ravnale previdno, saj je negotovost visoka, so sporočili z agencije.