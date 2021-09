Previden začetek trgovanja na newyorških borzah

New York, 8. septembra - Trgovanje na newyorških borzah se je začelo v previdnem vzdušju, indeksi pa se gibljejo blizu izhodišč. Vlagatelji so še naprej zaskrbljeni zaradi hitrega širjenja koronavirusne različice delta, ki bi lahko upočasnilo gospodarsko rast. Prav tako so negotovi glede prihodnjih potez ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed).