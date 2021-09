V Celovcu zaporna kazen mlademu Slovencu zaradi prekupčevanja z drogo

Celovec, 8. septembra - Avstrijsko deželno sodišče v Celovcu je na zaporno kazen obsodilo Slovenca in Hrvata zaradi prekupčevanja več kilogramov marihuane. 22-letni slovenski državljan, ki je bil sicer že večkrat obsojen zaradi kaznivih dejanj, je bil obsojen na tri leta in pol zapora, 24-letni Hrvat pa na leto in pol.