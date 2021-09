Ljubljanska borza: SBI TOP ob odstotek vrednosti

Ljubljana, 8. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes padel za 1,01 odstotka in se oblikoval pri 1190,60 točke. V prvi kotaciji so delnice Cinkarne Celje, Luke Koper, Pozavarovalnice Sava in Telekoma Slovenije padle za več kot dva odstotka. Vlagatelji so opravili za 1,29 milijona evrov poslov, največ s Krkinimi delnicami.