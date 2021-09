V Kamniku zagorel kontejner za opravljanje hitrih testov

Kamnik, 8. septembra - V Kamniku je ponoči zagorel manjši leseni objekt, ki se je razširil na kontejner, kombi in osebni vozili, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Zagorel je kontejner za opravljanje hitrih testov na novi koronavirus, so za STA potrdili pri Prostovoljnem gasilskem društvu Kamnik.