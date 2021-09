Alex Albon drugo leto v dirkalniku Williamsa

London, 8. septembra - Tajski dirkač Alex Albon se po enoletnem premoru vrača v karavano formule 1. Petindvajsetletni Azijec, ki je v letih 2019 in 2020 tekmoval za ekipi Toro Rosso in Red Bull, v letošnji sezoni pa ima status rezervnega dirkača pri moštvu Red Bull in nastopa v nemški seriji Touring Car, je podpisal pogodbo za britansko ekipo Williams.