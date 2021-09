Na Gorenjskem promovirajo več zdrave ribje prehrane

Brnik, 8. septembra - Gorenjci pojedo premalo rib, zato so se na regionalni razvojni agenciji pred dvema letoma skupaj s partnerji lotili projekta Gorenjske ribe, katerega namen je pospešeno uvajanje lokalno pridelanih rib v prehrano. Ob zaključku projekta so danes na Dvoru Jezeršek na Brniku pripravili še promocijski dogodek Od bistre vode do krožnika.