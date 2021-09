Ljubljana dobila še sedem spotikavcev

Ljubljana, 9. septembra - Po Ljubljani so postavili še sedem spotikavcev, kock v spomin na judovske meščane Ljubljane, ki so bili zaradi porekla iztrgani iz svojih domov in odpeljani v različna koncentracijska taborišča po Evropi. Prva dva so ob 11. uri postavili na Križevniški 5, sledilo je odprtje razstave Holokavst v Ljubljani- družina Silberstein/Savić.