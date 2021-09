Slovenski raziskovalci razvili novo celično zdravilo za raka prostate

Ljubljana, 8. septembra - Raziskovalci ljubljanske medicinske fakultete, UKC Ljubljana, biomedicinskega centra Celica in Zavoda za transfuzijsko medicino so razvili napredno celično zdravilo za zdravljenje raka, so povedali v izjavi. Po besedah sodelujočih to odpira možnost, da bi se nova tehnologija uporabila "tudi za zdravljenje drugih oblik solidnih tumorjev".