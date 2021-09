V CD novo sezono poimenovali Brez kovčka po svetu

Ljubljana, 8. septembra - V Cankarjevem domu so sezono 2021/2022 poimenovali Brez kovčka po svetu. Med vrhunci sezone, ki jo glede na negotovo situacijo zaradi covida-19 zaenkrat napovedujejo do konca februarja, je gostovanje Berlinskih filharmonikov, pripravili so tudi sklop prireditev ob 200-letnici rojstva pisatelja Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega.