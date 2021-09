Podgoršek poudaril ničelno toleranco glede etilen oksida

Ajdovščina, 8. septembra - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek je v okviru obiska goriške regije obiskal podjetje Incom Leone. Kot je poudaril po srečanju, so se tudi v podjetju strinjali, da velja ničelna toleranca, ko govorimo o varnosti potrošnikov. Zato so v Leoneju odpoklicali vse izdelke, kjer je prišlo do kontaminacije z etilen oksidom.