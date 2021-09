V ajdovski občini načrtujejo velike projekte na področju predšolske vzgoje in šolstva

Ajdovščina, 8. septembra - V Občini Ajdovščina bodo v prihodnjih letih ob naraščanju števila prebivalcev potrebovali nove vrtce, šole in športne objekte. O tem se je ob obisku in ogledu razmer prepričal tudi državni sekretar za področje izobraževanja in športa v kabinetu predsednika vlade Marjan Dolinšek, ki pa obljub o državni pomoči pri teh projektih ni mogel dati.