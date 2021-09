V Slovenj Gradcu razburjajo načrtovane spremembe občinskega prostorskega načrta

Slovenj Gradec, 8. septembra - V Slovenj Gradcu del javnosti razburjajo napovedane spremembe občinskega prostorskega načrta, ki je trenutno v javni obravnavi in zajema tudi predvideno južno obvoznico. Del kmetov nekaterim rešitvam iz predlaganega načrta nasprotuje in občini očita ignorantski odnos, zato so danes pripravili protestni shod. Vodstvo občine očitke zavrača.