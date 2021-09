Raziskava: Večina mladih cepljenju ne nasprotuje

Ljubljana, 8. septembra - Center za socialno psihologijo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani je predstavil prve izsledke raziskave o odzivih mladih na epidemijo in ukrepe ter o odnosu mladih do cepljenja. Ugotovili so, da večina mladih cepljenju ne nasprotuje, izrecno pa ga zavrača 30,2 odstotka mladih. Ti se v naslednjih šestih mesecih ne nameravajo cepiti.