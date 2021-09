ZD Maribor odprl olimpijski referenčni športno-medicinski center

Maribor, 8. septembra - V Centru za medicinsko rehabilitacijo mariborskega zdravstvenega doma so ob današnjem svetovnem dnevu fizioterapije v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS) slovesno odprli novi referenčni športno-medicinski center. Kot so poudarili, ta ne bo namenjen le vrhunskim športnikom, pač pa tudi mladim športnikom in celo rekreativcem.