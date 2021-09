Inšpekcijski nadzor ni odkril večjih kršitev pri čezmejnem pošiljanju odpadkov

Ljubljana, 12. septembra - Inšpektorji za okolje so skupaj s predstavniki Finančne uprave RS in policije v poletnih mesecih opravili več skupnih akcij nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov. Nadzori so potekali na več točkah po Slovenije, večjih kršitev pa niso odkrili, je objavil inšpektorat za okolje in prostor.