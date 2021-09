DeSUS na petkovi klavzuri o položaju stranke in aktualnih vsebinskih vprašanjih

Ljubljana, 9. septembra - Okoli 100 članov DeSUS se bo v petek sestalo na klavzuri, na kateri bodo med drugim razpravljali o položaju stranke, pa tudi o odnosu vodstva s poslansko skupino. Obravnavali bodo tudi stališča DeSUS do aktualnih zakonodajnih predlogov, ki so v postopku v DZ. Predsednik DeSUS Ljubo Jasnič pričakuje poglobljeno in odkrito razpravo, je dejal za STA.