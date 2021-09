Ljubljana podprla pobudo za uvedbo sodobnejših fiskalnih pravil EU

Ljubljana/Dunaj, 8. septembra - Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković je ob obisku dunajskega mestnega ministra za finance in gospodarstvo Petra Hankeja v Ljubljani podprl pobudo za uvedbo sodobnejših fiskalnih pravil EU za krepitev evropskega gospodarstva in spodbujanje javnih investicij med pandemijo, so sporočili s predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani.