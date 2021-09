Odbor DZ zavrnil zakonsko ureditev brezplačnega lokalnega prevoza za upokojence

Ljubljana, 8. septembra - Člani odbora DZ za infrastrukturo so s sedmimi glasovi za in 10 proti zavrnili predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, s katerim so želeli v SAB sistemsko zagotoviti brezplačen prevoz za upokojence v mestnem potniškem prometu. Predlogu je nasprotovala vlada, saj da že dosedanja ureditev daje zadostno pravno podlago za takšno ureditev.