Mehiško vrhovno sodišče kaznivost umetne prekinitve nosečnosti razglasilo za neustavno

Ciudad de Mexico, 8. septembra - Mehiško vrhovno sodišče je v torek razsodilo, da je kaznivost umetne prekinitve nosečnosti neustavna, kar ženskam po vsej državi omogoča dostop do splava brez grožnje kazenskega pregona. Skupine, ki so si prizadevale za pravico do umetne prekinitve nosečnosti za ženske, so odločitev pozdravile kot zgodovinsko.