Danes otvoritev festivala Hiša strpnosti

Ljubljana, 8. septembra - Začenja se 7. festival Hiša strpnosti, mednarodni filmski festival, ki vključuje filmske projekcije, izobraževalna jutra, gledališke predstave, razstave in koncerte. Potekal bo v Mini teatru do prihodnjega torka. Organizatorja Mini teater in Judovski kulturni center danes ob 19. uri vabita na otvoritveni dokumentarec Saul in Ruby - Bend preživelih.