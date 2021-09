Na posvetu pri Pahorju o energetski prihodnosti Slovenije

Ljubljana, 8. septembra - Predsednik republike Borut Pahor se je v torek sestal s članicami in člani stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku republike. Osrednja tema pogovora je bila energetska prihodnost Slovenije s ciljem, da Slovenija postane ogljično nevtralna in energetsko samozadostna, so sporočili iz urada predsednika republike.