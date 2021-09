Župani petih osrednjeslovenskih občin za delovanje Termita v zakonskih okvirih

Moravče, 8. septembra - Župani občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin so v torek podpisali izjavo, v kateri so izrazili podporo prizadevanjem moravske občine in njenega župana Milana Balažica, da se delovanje podjetja Termit spravi v okvire zakonov. Prav tako od pristojnih zahtevajo takojšnjo sanacijo degradiranih območij in stalni nadzor.