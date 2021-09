Biden med ogledom škode po neurju poudarjal pomen boja proti podnebnim spremembam

New York, 8. septembra - Ameriški predsednik Joe Biden je v torek obiskal ameriško zvezno državo New Jersey in mesto New York, kjer si je ogledal škodo po silovitih poplavah in vetru, ki so ga na severovzhodu ZDA povzročili ostanki orkana Ida. Na vsakem koraku je poudarjal, da gre za posledice podnebnih sprememb.