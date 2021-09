Newyorške borze končale mešano

New York, 7. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano, indeks Nasdaq pa je dosegel četrti zaporedni rekord. Vlagatelje skrbi gospodarski primanjklaj zaradi hitrega širjenja različice delta novega koronavirusa in podatek o novih delovnih mestih, ki jih je bilo manj od pričakovanj analitikov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.